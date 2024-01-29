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Политика 29 января 2024 12:40

СМИ: Минэнерго хочет запретить полеты беспилотников над объектами ТЭК

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Минэнерго России планирует ввести запрет на полеты беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса. Проект постановления о создании «зоны ограничения полетов» уже разработан, сообщают «Ведомости».

Ожидается, что в границах установленной зоны будут под запретом полеты всех воздушных судов, шаров-зондов, комбинированных, тепловых и газовых аэростатов.

В то же время предусмотрены исключения для аппаратов, которые нацелены на защиту объектов ТЭК, и рейсов с литерами «А» и «К» (борты, на которых находятся Президент либо Премьер-министр России, лидеры других государств и зарубежные делегации).

Помимо этого, полеты будут разрешены для воздушных судов, которые получат на этот разрешение Объединенного координационного центра.

#беспилотники #Минэнерго РФ
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