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СМИ: Минэнерго хочет запретить полеты беспилотников над объектами ТЭК
Минэнерго России планирует ввести запрет на полеты беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса. Проект постановления о создании «зоны ограничения полетов» уже разработан, сообщают «Ведомости».
Ожидается, что в границах установленной зоны будут под запретом полеты всех воздушных судов, шаров-зондов, комбинированных, тепловых и газовых аэростатов.
В то же время предусмотрены исключения для аппаратов, которые нацелены на защиту объектов ТЭК, и рейсов с литерами «А» и «К» (борты, на которых находятся Президент либо Премьер-министр России, лидеры других государств и зарубежные делегации).
Помимо этого, полеты будут разрешены для воздушных судов, которые получат на этот разрешение Объединенного координационного центра.
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