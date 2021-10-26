СМИ: Минцифры запустит прототип суперприложения для чиновников до конца 2022 года

Минцифры России собирается создать суперприложение для государственных служащих, чтобы избежать санкционных рисков. Запустить его прототип предполагается до конца 2022 года, пишет газета «Коммерсантъ».

Ведомство 22 октября объявило тендер на разработку нового автоматического рабочего места (АРМ). Оно будет предназначаться для работников всех федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов, отмечается в технической документации.

Согласно техническому заданию, рассчитанная пока на 100 тыс. пользователей система разрабатывается для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков». Сумма тендера равняется 487,7 млн рублей, он продлится до 8 ноября.

В Минцифры «Ъ» пояснили, что первый рабочий прототип суперприложения (super app) госслужащего предполагается запустить до конца 2022 года. Тестировать его будут в самом ведомстве, а также в Росстате, Пенсионном фонде России, Минэкономики РФ и Государственной фельдъегерской службе.

Суперприложение будет включать «функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видеоконференцсвязь, работу с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами и антивирусное ПО», отметил директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов.

При этом по информации другого собеседника издания, оставшегося анонимным, на данный момент более 54% ведомств пользуются программным обеспечением Microsoft Exchange Server, но «из-за санкций государство уходит от иностранных решений».