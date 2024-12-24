СМИ: Минцифры РФ и Роскомнадзор обсуждают ограничение звонков в мессенджерах

Минцифры России и Роскомнадзор обсуждают возможность ограничения звонков в мессенджерах, объясняя необходимость этой меры активностью мошенников. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в операторах связи и представителя телеком-рынка.

По словам источников издания, изучаются два сценария: блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в приложениях.

«<...> голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора, это не вопрос операторов», — пояснил представитель телеком-рынка.

Согласно оценкам операторов связи, сейчас около 40% вызовов в мессенджерах совершают мошенники, причем примерно 70% из них поступают из-за рубежа. В «МегаФоне» уточнили, что три года назад лишь 1% звонков в приложениях был связан со злоумышленниками.

По словам экспертов, голосовой трафик, даже зашифрованный в мессенджере, можно обнаружить и заблокировать. «<...> любое решение класса DPI может это сделать (подобными функциями обладает оборудование ТСПУ, установленное Роскомнадзором на сетях операторов связи — прим. Т-и)», — отметил заместитель гендиректора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов.