СМИ: МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине

Министерство иностранных дел Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Об этом передает издание Bild.

«Согласно плану, они [родственники сотрудников посольства] должны быть вывезены из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации», — цитирует издание РИА Новости.

Ранее СNN передавал, что американское посольство в Киеве попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их родственникам уехать. Однако информацию о готовящейся эвакуации Госдеп не подтвердил. В пресс-службе отметили, что проводят «тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью». В ведомстве также добавили, что «американские граждане не должны предполагать, что состоится спонсируемая Правительством эвакуация».

«В настоящее время для вылетов доступны коммерческие авиарейсы», — сказали в Госдепе.