СМИ: Michelin закроет два завода во Франции из-за азиатских шин и дорогого электричества

Французский производитель автошин Michelin закроет два завода во Франции к началу 2026-го. Речь идет о производстве на западе республики коммунах Шоле (Бретань) и Ванн (регион Пеи-де-ла-Луар), пишет ТАСС со сслыкой на издание La Tribune. Причем на планируемых к закрытию «точках» трудятся 1 254 человека.

Как говорили руководители компании, заводы закрывают из-за «ухудшения конкурентоспособности», поскольку на рынке представлены недорогая резина из Азии. Среди других причин: инфляция, которая постоянно растет, и дорогое электричество во Франции.

Замлавы Michelin по вопросам инженерных разработок Пьер-Луи Дюбурдо подчеркнул, что решение о закрытии было неизбежным. Причем, по его словам, привоз во Францию азиатских дешевых шин очень ударил по «мишленовским» предприятиям.

Электроэнергия также дорого обходится компании. По данным издания, на некоторых этапах производства шин требуется энергозатратный обжиг, поэтому электричество – это вторая статья расходов.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Volkswagen также хочет закрыть три завода в ФРГ и сократить десятки тысяч рабочих мест. В особой зоне риска - завод в Оснабрюке, который ранее лишился заказа от Porsche.

Как отмечали представители немецкого автопроизводителя, реструктуризация – это единственный способ остаться конкурентоспособным в «долгосрок».