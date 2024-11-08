СМИ: Маск в разговоре Трампа с Зеленским обещал дать Украине доступ к Starlink

Предприниматель Илон Маск продолжит предоставлять Украине доступ к коммуникационной системе Starlink. Об этом миллиардер заявил в ходе телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, пишет портал Axios.

«Маск также высказался во время звонка, заявив, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink, сообщили источники. Маск не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию», – говорится в материале.

Согласно опубликованной информации, ранее Маск также высмеял просьбы Зеленского об оказании помощи США, а Зеленский упрекнул миллиардера в том, что тот предложил собственный мирный план в 2022 году.

Авторы подчеркнули, что участие Маска в телефонном разговоре политиков доказывает, что предприниматель играет очень важную роль в будущей администрации Трампа.

По данным источников портала, Трамп беседовал с Зеленским примерно 25 минут. При этом, как сказал один из собеседников издания, Зеленский и его помощники не услышали от Трампа ничего такого, что вызвало бы беспокойства.

Ранее во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего избрания он немедленно начнет мирные переговоры между Украиной и Россией, и даже утверждал, что может заключить сделку в течение 24 часов.