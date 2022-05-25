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Спорт
25 мая 2022  10:09
Артур Халилуллов

СМИ: Марио Хезонья покинет УНИКС и перейдет в «Реал»

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Лидер казанского УНИКСа Марио Хезонья близок к заключению контракта с мадридским «Реалом», сообщают испанский портал Relevo.

По данным источника основные моменты будущего контракта уже согласованы. Отметим, что Хезонья ранее выступал в составе главного конкурента «Реала» в местном чемпионате – каталонской «Барселоне».

Хорватский форвард в этом сезоне является лидером казанского УНИКСа, набирая в Единой лиге в среднем 18,7 очка, 7,5 подбора, 3,2 передачи и 2 перехвата.

Напомним, что накануне УНИКС добился победы в матче против «Локомотива-Кубани» в третьем матче серии. Казанцы повели в серии со счетом 2–1. В случае победы в завтрашнем поединке, УНИКС станет обладателем бронзовых медалей российского чемпионата.

#уникс #баскетбол #Реал Мадрид #единая лига втб
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