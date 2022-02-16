СМИ: Макрон призвал Путина не признавать независимость народных республик Донбасса

Не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвал Президент Франции Эммануэль Макрон российского коллегу Владимира Путина, сообщает радио Sputnik со ссылкой на телеканал CNN.

Госдума во вторник днем проголосовала за обращение к президенту России Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Путин подчеркнул, что в этой ситуации будет исходить из того, «чтобы все сделать для решения проблем Донбасса». Так он прокомментировал заявления парламентариев во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве.

«Мы остаемся бдительными и просим (Владимира Путина, — ред.) не выполнять просьбу Думы», — процитировал телеканал представителя Елисейского дворца.