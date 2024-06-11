СМИ: Макрон обсуждает возможность своей отставки

Французский Президент Эмманюэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность своей отставки в случае победы оппозиции – правого «Национального объединения» – на парламентских выборах. Об этом пишет радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

В материале говорится, что «сценарий крайних мер» сам глава государства обсуждал в последние недели, однако этот путь не является для него предпочтительным вариантом.

«Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока», – приводятся слова одного из приближенных Макрона.

Авторы объясняют, что перспектива отставки «должна служить в этой кампании для драматизации предстоящих выборов». Еще одной стратегией команды Макрона является сосуществование с правым «Национальным объединением» в случае победы оппозиции на парламентских выборах, чтобы «не мешать провалу политики этой партии до 2027 года» – в этом году должны пройти президентские выборы.

9 июня Макрон решил распустить Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) и провести досрочные выборы на фоне поражения его сторонников на выборах в Европарламент (14,6% голосов — это в 2 раза меньше, чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение» с 31,4% голосов электората). Первый тур досрочных выборов пройдет 30 июня, второй – 7 июля, передает ТАСС.