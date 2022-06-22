СМИ: Литва может перекрыть поставки газа в Калининградскую область

Вслед за ограничением транзита грузов Литва может попытаться остановить поставки газа в Калининградскую область. Такое мнение в статье для Advance выразил хорватский журналист Антун Роша.

Он напомнил, что трубопровод «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград» пролегает по территории Литвы.

«Некоторые источники предполагают, что вскоре и поставки газа будут остановлены», — заявил Роша.

«Вселяет ли членство в НАТО в Литву достаточную уверенность, или она, несмотря на членство, играет с огнем?» — заметил обозреватель, комментируя ситуацию.

Соглашение по транзиту газа в Калининградскую область было подписано в 2015 году «Газпромом» и АВ Amber Grid. По договору, рассчитанному на 10 лет, страна должна транспортировать в российский регион до 2,5 млрд куб. метров топлива в год.

Напомним, что на прошлой неделе Литовские железные дороги уведомили руководство Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. В их числе — стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. Транспортировка товаров прекратилась 18 июня. Предполагается, что теперь будут наращиваться поставки морским путем. Некоторые российские политики пригрозили литовским властям жесткими ответными мерами.