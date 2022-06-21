СМИ: Кварацхелия больше не играет в Грузии



Экс-полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, весной перешедший в батумское «Динамо», не будет нынешним летом играть на исторической родине, сообщает «Спорт-Экспресс».

Недавний любимец казанской публики не был заявлен на домашний матч чемпионата Грузии против кутаисского «Торпедо». Издание утверждает, что в батумский клуб пришло письмо из «Наполи» (с которым в апреле подписал контракт Хвича) с запретом дальше играть за «Динамо».

Якобы в ближайшее время Кварацхелия вылетит в Италию и начнет подготовку к сезону в составе «Наполи».Таким образом, «Динамо» не удастся использовать Хвичу в матче первого квалификационного этапа Лиги чемпионов против словацкого «Слована».

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, где и стал игроком европейского уровня, после чего нынешней весной перешел в батумское «Динамо», воспользовавшись правом приостановить контракт с российским клубом. Казанский клуб ничего не получит от трансфера игрока в «Наполи».