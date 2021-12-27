СМИ: Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года

Московский Кремль начал подготовку избирательной кампании президента 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что речь идет о возможной кампании действующего Президента РФ Владимира Путина. Иных вариантов нет, подчеркнул один из источников. Сам Путин заявлял, что пока не принял решение, пойдет он на новый срок или нет, хотя в соответствии с Конституцией имеет на это право.

Возможная стратегия действий на выборах 2024 года обсуждалась в Мастерской управления «Сенеж», которая прошла в Подмосковье с 16 по 18 декабря, добавляет РБК. Фамилия потенциального кандидата на семинаре не была озвучена, добавляют источники.