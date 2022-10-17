СМИ: Китай прекратит перепродавать СПГ в Европу в преддверии отопительного сезона

Власти Китая запретили крупным государственным компаниям страны перепродавать сжиженный природный газ в Европу, а также в другие страны Азии. Это решение было принято в преддверии зимнего отопительного сезона, чтобы обеспечить энергобезопасность в своей стране, сообщает Bloomberg.

«Национальная комиссия по развитию и реформам, главный экономический орган страны, приказала компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. оставить зимние грузы для внутреннего использования», — рассказали источники агентства.

Отмечается, что у Китая крупные контракты на покупку топлива у таких экспортеров, как США, и в этом году местные трейдеры перенаправили часть этих поставок в Европу из-за низкого спроса внутри страны. Такое решение со стороны КНР могут привести к сокращению поставок сжиженного газа в Европу и обострению энергетического кризиса на территории стран ЕС в случае холодной зимы, подчеркивается в материале.