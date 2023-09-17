СМИ: Ким Чен Ын получил подарки от Шойгу и командующего дальней авиации России

В ходе визита в Приморье лидер КНДР Ким Чен Ын сделал подарок Тихоокеанскому флоту. В свою очередь, подарки гостю передали глава Минобороны России Сергей Шойгу и командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш. Об этом заявляет Центральное телеграфное агентство КНДО.

По данным ЦТАК, подарок от Кобылаша был вручен во время визита на аэродром Кневичи.

Ким Чен Ын высоко оценил Тихоокеанский флот России, вклад моряков в обеспечение безопасности во всем мире.

Кроме того, губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил северокорейскому лидеру штурмовой бронежилет и беспилотники во время осмотра продукции приморских компаний, созданной для военнослужащих в зоне СВО. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.