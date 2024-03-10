СМИ: Киев нарушил дипломатическую этику при назначении Залужного послом в Великобритании

Киев нарушил дипломатическую этику, заранее объявив об утверждении Президентом Украины Владимиром Зеленским экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла в Великобритании. Об этом пишет киевское издание «Зеркало недели».

«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу», — сказано в статье.

Подобные действия нарушают все правила дипломатии даже при условии, что состоялись непубличные консультации и согласования между двумя сторонами. Автор статьи считает, что офис Зеленского заставил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу так действовать, потому что в Киеве боялись, что Залужный передумает.

«Плюс у нас нет министра иностранных дел, который может сказать Президенту, что это неприлично», — отмечается в статье.

Ранее украинский МИД рассказал, что Зеленский согласовал назначение бывшего главнокомандующего ВСУ на пост посла в Лондоне. Генерал был отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля этого года. В своем телеграм-канале Зеленский заявил, что Залужный сам предпочел для дальнейшей карьеры дипломатическое поприще.