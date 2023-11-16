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СМИ: Израильские банки вводят ограничения на счета россиян
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В Израиле началась сегрегация ценных бумаг россиян — ограничения на операции с ними коснулись даже обладателей израильских паспортов. Об этом со ссылкой на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана сообщает РБК.
По информации специалиста, процедура начата по запросу депозитария Euroclear из Бельгии. Она введена уже почти во всех крупных финорганизациях Израиля.
Блокировки подтвердили и банки, и сами клиенты.
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