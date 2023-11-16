news_header_top_970_100
Руc Тат
Экономика 16 ноября 2023 08:59

СМИ: Израильские банки вводят ограничения на счета россиян

Скопировать ссылку

В Израиле началась сегрегация ценных бумаг россиян — ограничения на операции с ними коснулись даже обладателей израильских паспортов. Об этом со ссылкой на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана сообщает РБК.

По информации специалиста, процедура начата по запросу депозитария Euroclear из Бельгии. Она введена уже почти во всех крупных финорганизациях Израиля.

Блокировки подтвердили и банки, и сами клиенты.

#блокировка счетов #Израиль
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100