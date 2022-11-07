СМИ: Итальянские политики разругались из-за поставок оружия Украине

В Италии возник конфликт между экс-Премьером и лидером партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте и главой Минобороны страны Гвидо Кросетто. Камнем преткновения стали поставки оружия на Украину, сообщает со ссылкой на Il Fatto Quotidiano РИА Новости.

Так, министр назвал оппонента «соседским хулиганом» за то, что тот призвал отказаться от накачки Киева оружием и вернуть Украину к переговорному процессу. В свою очередь, Конте заявил, что глава Минобороны нарушает принципы демократии, не давая высказаться всем политическим силам.

Он отметил, что сомневается в легитимности поддержки Италией киевского режима.

«Член партии „Братья Италии“, который был в оппозиции, теперь утверждает тот же метод, что и Драги в отношении оружия и конфликта. Метод, который мы оспаривали, и который в связи с конфликтом привел к тому, что парламент оказался отрезанным: в течение нескольких месяцев мы не обсуждали и не голосовали по вопросу об отправке оружия и по украинскому кризису», — подчеркнул Конте.