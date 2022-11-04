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Ру Тат
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Политика
4 ноября 2022  21:56

СМИ: Иран просит Россию о помощи в создании ядерного оружия

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Иран добивается помощи России в приобретении материалов для изготовления ядерного топлива, утверждает телеканал CNN со ссылкой на неназванные данные американской разведки. По данным СМИ, Тегеран намерен ускорить программу создания ядерного оружия, несмотря на то, что неоднократно отвергал такие цели.

«Топливо может <...> потенциально еще больше сократить так называемое «время прорыва» Ирана к созданию ядерного оружия», – говорится в сообщении телеканала.

Откликнулась ли Москва на просьбу Тегерана, неизвестно, отмечает телеканал. Анонимный чиновник американской администрации заявил, что «сторонние сделки» Ирана с Россией вызовут сильную обеспокоенность и «еще сильнее уменьшат возможность возвращения к соглашению».

Напомним, в 2015 году Россия, США, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий, который предполагает снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в 2018 году США вышли из договора, в ответ на что Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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