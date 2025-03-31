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Политика 31 марта 2025 10:27

СМИ: Иран привел ракеты в боевую готовность на фоне угрозы эскалации

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Иранские ракеты загружены в пусковые установки на подземных базах по всей стране и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США, сообщает РИА Новости.

По информации, полученной Tehran Times, можно судить о том, что иранские ракеты приведены в боевую готовность. «Открытие ящика Пандоры дорого обойдется правительству США и его союзникам», – говорится в публикации.

Ранее британская газета Telegraph, ссылаясь на неназванного высокопоставленного иранского военного, сообщала, что Тегеран готов атаковать американскую базу Диего-Гарсия в Индийском океане в случае удара со стороны США.

#иран и сша #угрозы #иранская ядерная программа
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