Инцидент с падением ракет на территории Польши продемонстрировал миру, что отношения Президента Украины Владимира Зеленского с его союзниками из стран Запада не идеальны. Такое мнение в издании The New Statesman высказала журналистка Кэти Сталлард. Об этом сообщает РИА Новости.

Автор статьи напомнила о том, как американский лидер Джо Байден в напряженном тоне обменивался с Зеленским заявлениями после происшествия в Польше. При этом Президент Украины упорно доказывал, что Киев совершенно непричастен к случившемуся.

«Публично пообещав поддерживать Киев „столько, сколько потребуется“, американские чиновники в то же время в частном порядке призывают администрацию Зеленского показать, что она открыта для переговоров с Россией, чтобы предотвратить растущую усталость от Украины», — отмечается в материале.

Сталлард также обратила внимание, что опрос, проведенный изданием Wall Street Journal в октябре, показал, что хотя большая часть американцев продолжает поддерживать спонсирование киевских властей, 48 процентов из опрошенных республиканцев считают, что США «делают слишком много».