СМИ имени себя: Трамп отменяет чужих журналистов и достраивает свою медиаимперию

Война с журналистами

Президент США Дональд Трамп начал войну с журналистами – 18 сентября он заявил, что корреспонденты трех медиа больше не смогут освещать мероприятия в Белом доме.

«Я рад сообщить, что с данного момента я лишаю CNN, MSNOW и Politico доступа в Белый дом, потому что они постоянно публикуют ложную информацию», – написал он в соцсети Truth Social.

21 сентября все три СМИ подали иск в суд округа Колумбия с требованием восстановить доступ для их сотрудников в Белый дом. На следующий день Трампу пришлось комментировать этот иск. Он заявил, что готов отстаивать свое решение, даже если первый вердикт по этому делу будет не в его пользу.

В защиту Трампа выступило министерство юстиции Соединенных Штатов, которое усмотрело в действиях журналистов угрозу национальной безопасности.

«Президент решил, что истцы были вовлечены в такое освещение событий, которое ставило под угрозу национальную безопасность», – говорится в письменном разъяснении министерства суду.

Тем не менее 24 сентября окружной судья Тимоти Келли обязал Белый дом на время восстановить аккредитацию трех СМИ. Судья принял такое решение, придя к выводу, что отстранение их от работы в Белом доме, вероятнее всего, нарушает Конституцию США. Постановление будет действовать две недели: за это время Келли планирует подробнее изучить дело.

Интересно, что к вышеуказанным СМИ присоединились их коллеги – в ответ на запретительный выпад президента о приостановке своей работы на президентских мероприятиях объявили ABC News, CBS News, NBC News и Fox News. Получилась очень неприятная для Трампа ситуация – он остался без съемочной группы президентского пула накануне выступления на Генеральной ассамблее ООН. Телекомпания CNN, которая по ротации должна была обеспечивать на этой неделе картинку с мероприятий с его участием, отказалась это делать, а четыре других крупнейших телеканала не стали ее замещать.

Фото: Wikimedia Commons

В результате администрации президента пришлось вести телетрансляции собственными силами. А в такой экстраординарной ситуации неизбежны казусы. Весь мир облетело смешное видео – 21 сентября на церемонии открытия новой вертолетной площадки на Южной лужайке Белого дома отсутствовали микрофоны пресс-пула, из-за чего слова президента заглушил шум двигателей вертолета Marine One. Что говорит о полном медийном провале освещения этого события администрацией.

Trump TV – «для тех, кто устал от традиционных СМИ»

Первый блин, таким образом, вышел комом, и после этого казуса Белый дом запустил собственный стриминговый канал Trump TV, круглосуточно транслирующий видеоролики с участием президента. Трансляция включает повторы выступлений Трампа наряду с прямыми трансляциями других мероприятий с участием должностных лиц. В рассылке управления коммуникаций Белого дома говорится, что проект рассчитан на тех, кто устал от «традиционных СМИ» и хочет получать информацию напрямую от президента. Так появилось новое СМИ имени Трампа.

Пока качество трансляции новоявленного канала крайне низкое - там нет ведущих, титров и закадрового голоса. Никто не объясняет зрителю, что он видит и зачем. Критики упражняются в остроумии, подсчитывая количество ляпов, которые не допускают даже на самых низкорейтинговых телеканалах. Впрочем, кто ожидал от ресурса, сделанного буквально на коленке, качества и профессионализма на уровне CNN?

Теперь президент оказался перед развилкой – либо экстренно нанимать профессионалов, либо включать заднюю и мириться с журналистами. На первый вариант нужны время и деньги, а также вовлечение самого Трампа в этот процесс. Со вторым, наоборот, все просто, но он не устраивает американского президента. Он и в самом деле устал от атак со стороны СМИ, тесно связанных с его политическими противниками в лице демократов.

СМИ как средство давления

Трампа можно понять - он находится в самом центре многолетней информационной кампании, направленной на его дискредитацию как политика и государственного деятеля. Его сторонники и независимые исследователи часто называют этот феномен «синдромом помешательства на Трампе» (Trump Derangement Syndrome) и предвзятостью медиа. Согласно исследованиям Media Research Center, в определенные периоды доля негативных упоминаний президента США на центральных телеканалах (ABC, CBS, NBC) достигала 92%.

Фото: kremlin.ru

Вот наиболее яркие и резонансные примеры скоординированных или искаженных информационных кампаний американских СМИ против Трампа:

- на протяжении всего его первого президентского срока издания The New York Times, The Washington Post и телеканал CNN чуть ли не ежедневно публиковали материалы о том, что он и его предвыборный штаб вступили в сговор с Кремлем для победы на выборах 2016 года. Это звучало почти как «измена Родине». Позже, в 2019 году, расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не нашло доказательств сговора. Увы, но за это время СМИ сформировали у американцев крайне негативный образ Дональда Фредовича. Извинился ли кто-нибудь за эту клевету? Конечно, нет;

- американские СМИ постоянно педалируют тему упадка физического и ментального здоровья президента (причем намного активнее, чем это было в адрес действительно немощного Джо Байдена). CNN приглашала медицинских экспертов, которые на основе вырванных из контекста кадров (где Трамп моргает или читает документы) заявляли, что у него «дневная сонливость» и что он «засыпает прямо в Овальном кабинете». The New York Times выпускала статьи, намекающие, что президент «теряет энергию» из-за своего возраста;

- перед выборами 2020 года ведущие СМИ (включая NPR, CNN, MSNBC) сознательно блокировали, замалчивали или объявляли «российской дезинформацией» расследование газеты New York Post об обнаруженном ноутбуке Хантера Байдена (сына Джо Байдена), содержащем коррупционные компроматы.

Информационная кампания против Трампа не имеет ничего общего с Первой поправкой Конституции США, гарантирующей свободу слова. Здесь как раз слово и используется как оружие, так что желание президента «прикрыть эту лавочку» вполне объяснимо.

Медиаимперия Трампа

Запуск Trump TV - не первая его новация в информационном поле. За четыре последних года Трамп уже приучил весь мир к буквально фонтанирующей личной подаче информации в собственной соцсети Truth Social, созданной в 2022 году медиакомпанией Trump Media & Technology Group. Причины создания такой соцсети точно те же, что и в случае с Trump TV – одноименного героя просто-напросто заблокировали в Twitter/X и Facebook* за то, что его сторонники штурмовали Капитолий в январе 2021 года.

Фото: Wikimedia Commons

Интересно, что Дональд Трамп, во многом своими интересными и провокационными постами, смог развить Trump Media до вполне приличного уровня - аудитория ресурса составляет 6,3 миллиона активных пользователей в месяц, а у самого президента на платформе насчитывается около 12,9 миллиона подписчиков. По состоянию на сентябрь 2026 года рыночная капитализация Trump Media & Technology Group (DJT) (компания, владеющая Trump Media) составляет 2,41-2,53 миллиарда долларов. Коммерциализация соцсети продолжается - в августе 2026 года был запущен программный интерфейс Truth API для институциональных клиентов и алгоритмических трейдеров. Он обеспечивает сверхбыструю доставку ключевых рыночных публикаций Трампа в режиме реального времени.

Добавление к этой соцсети собственного стримингового канала не только диверсифицирует каналы поставки информации от Трампа, но и фактически превращает его самого в полноценное СМИ с видео- и текстовым контентом. И у этого контента уникальная характеристика - прямой доступ к многомиллионной аудитории, минуя посредников в виде предвзято настроенных «посторонних» СМИ. Трампу не нужно созывать и уговаривать журналистов, а достаточно просто дать команду своей пресс-службе, которая отснимет и распространит информацию в нужном ракурсе и нужной трактовке. А в случае с Trump Media и сам Трамп пишет «на ходу» зажигательные посты, после которых мировые рынки и политиков просто трясет.

Феномен «сам себе СМИ»

На наших глазах происходит очень интересный процесс - посторонние СМИ или соцсети становятся не нужны для распространения информации от какого-либо крупного источника. Монополия или олигополия (несколько крупных игроков на рынке) на средства распространения информации умерла, и теперь каждый может создать свое собственное СМИ. И создает - это касается не только крупных политиков, но и самых обычных людей и предприятий.

К примеру, пресс-службы первого лица России и глав ее регионов - это полноценные СМИ, где создают не только пресс-релизы, но и качественные фоторепортажи, интересные интервью и статьи. Если раньше, например, глава региона возил за собой так называемый «пул журналистов», то теперь его пресс-служба делает весь набор информационных материалов сама. И распространяет тоже сама - так что у СМИ теперь нет преимущества в виде оперативности и эксклюзива, а есть только право на творческую интерпретацию информации, полученной от пресс-службы. И эту оперативную и эксклюзивную информацию от пресс-службы могут получить самые рядовые пользователи.

Фото: скриншот сайта kremlin.ru

Примерно такую же трансформацию испытывают сейчас и внутренние пиар-подразделения предприятий. Здесь складывается устойчивый тренд на создание собственных медиапроектов. Кое у кого это тоже превращается в почти полноценные СМИ с медиа-контентом и интересными текстами не только на узкокорпоративную тематику.

Конечно, можно возразить, что «новое - это хорошо забытое старое», и вспомнить советский опыт, когда внутренние газеты ведомств и предприятий пользовались бешеной популярностью. Например, газета «Труд» была основа в 1921 году как ежедневное рабочее издание Всероссийского Центрального Совета профессиональных союзов. Казалось бы, как можно развить профсоюзную газету? Тем не менее развили, и не только за счет профсоюзной тематики - в газете печатались Маяковский, Рубцов, Евтушенко, Шукшин и другие известные имена. Рекордный тираж - 21 миллион 584 тысячи экземпляров - был зарегистрирован в июне 1990 года.

В Татарстане подобные примеры заводских раскрученных газет тоже хорошо известны. Например, в советское время разовый тираж главной многотиражки челнинского автогиганта «Рабочий КАМАЗа» составлял более 30 тысяч экземпляров. В 1973 году газета начиналась как классический еженедельник, но на пике мощностей завода в 1980-х годах выходила уже три раза в неделю, а к началу 1990-х - все шесть раз. Секрет ее успеха был не только в корпоративных новостях, «Рабочий КАМАЗа» стал, например, рупором одного из крупнейших и известнейших литературных объединений СССР «Орфей» с самобытными поэтами, прозаиками и бардами-песенниками.

В принципе, колесо Сансары делает свой новый оборот, история повторяется и СМИ теперь становятся не замкнутой кастой ремесленников, а очень демократичным и доступным инструментом для собственного самовыражения. Вплоть до «СМИ имени себя», как у Трампа.

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