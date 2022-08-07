СМИ: Группа «Би-2» покинула Россию

Участники популярной российской рок-группы «Би-2» покинули Россию, пишет Lenta.ru и несколько других СМИ. Кто именно из членов группы уехал из страны, пока не уточняется.

В последнее время группа сталкивалась с многочисленными проблемами при попытках организации концертов. Так, коллектив отказался выступать в Омске из-за того, что на сцене был размещен баннер в поддержку военной спецоперации на Украине. Позднее группа перенесла семь концертов летнего тура.

До последнего оставалось интригой, приедет ли «Би-2» в Казань 1 июня – на сайте группы активно продавались билеты, в то время как на других ресурсах, в том числе на сайте «Татнефть-Арены», где планировалось выступление, никакой информации об этом не было. Об окончательной отмене концерта стало ясно после того, как об этом сообщила в своих соцсетях депутат Госдумы Елена Ямпольская. Представители группы сообщили, что концерты состоятся будущей осенью.