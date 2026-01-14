news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 14 января 2026 17:59

СМИ: Госдеп США приостановил оформление виз для граждан 75 стран, включая РФ

Читайте нас в
Телеграм

Госдепартамент США с 21 января вводит временный запрет на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебный меморандум дипведомства.

В перечень стран также вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.

Отмечается, что запрет продлится до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз.

В документе указано, что консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.

#виза #США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман

Ночь Мирадж – 2026: дата проведения, духовный смысл и рекомендации для мусульман

14 января 2026
Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

Путин передал во временное управление завод в «Алабуге» и другие активы датской Rockwool

13 января 2026