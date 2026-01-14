СМИ: Госдеп США приостановил оформление виз для граждан 75 стран, включая РФ

Госдепартамент США с 21 января вводит временный запрет на выдачу виз гражданам 75 стран, включая Россию. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебный меморандум дипведомства.

В перечень стран также вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен.

Отмечается, что запрет продлится до тех пор, пока государственный департамент не проведет повторную оценку процесса оформления виз.

В документе указано, что консульским сотрудникам предписано отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра процедур проверки и отбора заявителей.