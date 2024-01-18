СМИ: Госбанки Турции начали частично проводить платежи из России

Государственные банки Турции частично возобновили прием платежей из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в банковской системе страны.

«Начали осуществлять некоторые переводы», — заявил собеседник агентства, при этом отказавшись уточнять, экспортеры каких секторов уже начали получать переводы.

Вместе с тем руководитель одной из турецких фирм, поставляющей в РФ косметическую и бытовую продукцию, подтвердил получение переводов некоторыми экспортерами.

Кроме того, по словам источника, ситуацию с непрохождением российских платежей через частные банки будто бы предполагается разрешить к 25 января.

Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что после введения Соединенными Штатами вторичных санкций турецкие банки начали отказываться от отношений с российскими.

Речь шла как о разрыве корреспондентских отношений, так и о приостановке обработки платежей без формального закрытия договоров. Исключениями стали только несколько работающих в России дочек иностранных банков.

Ситуация, по данным источников издания, постепенно ухудшалась с лета, но обострилась в конце декабря. Именно 22 декабря 2023 года Президент США Джо Байден подписал указ о введении вторичных санкций против банков, содействующих российским.