СМИ: Google приостанавливает подключение карт «Мир» к платежной системе Google Pay

Пилотная программа по подключению российских платежных карт «Мир» к системе Google Pay в России приостановлена по инициативе компании Google. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), передает ТАСС.

«По инициативе Google пилотный проект по запуску сервиса Google Pay для карт „Мир“ был приостановлен» — пояснили в пресс-службе НСПК.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что компания Google приостановила работу над подключением карт платежной системы «Мир» к своему цифровому кошельку Google Pay. Согласно информации издания, компания рассматривала возможность держателям карт «Мир» пользоваться ими в рамках Google Pay, но эти планы пока больше не обсуждаются.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.