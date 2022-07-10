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Спорт
10 июля 2022  18:53
Cергей Гаврилов

СМИ: Голкипер «Рубина» Медведев перейдет в «Ростов»

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По данным издания «Спорт-Экспресс», голкипер Никита Медведев перейдет из казанского «Рубина» в «Ростов». 

27-летний уроженец Ижевска 1 июня продлил контракт с казанцами на три года. В составе «Рубина» Медведев выступает с 2020 года. С тех пор он провел всего 5 матчей, в которых пропустил 7 мячей.

Ранее о том, что игрок покинет клуб, сообщил Telegram-канал news_matchtv. Примечательно, что Медведев уже выступал за «Ростов» в 2016-17 годах.

По данным авторитетного портала Transmarket, рыночная стоимость Медведева на сегодня составляет 300 тыс. евро.

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