СМИ: Францию в 2025-м протестируют на способность вести войну с Россией

Армия Франции в 2025-м пройдет испытание на способность к военному противостоянию с Россией. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание Politico.

Уточняется, что в Румынии в следующем году проведут масштабные учения. На этих «проверках» французская армия должна будет показать свою способность быстро переместиться на восточный фланг НАТО. То есть солдатам необходимо перебросить боеспособную бригаду (3-5 тыс. солдат) в Румынию за десять дней.

По словам главы сухопутного командования армии в Европе генерала Бертрана Тужуза, чьи слова приводит газета, до этого в войну лишь «играли». Сейчас же «есть обозначенный враг».

Уточняется, что французам уже дали новые приказы от НАТО: к 2027-му армия Франции должна быть способна развернуть за 30 дней в состояние полной боеготовности уже целую дивизию, в том числе боеприпасы и провизию.