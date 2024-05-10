СМИ: Франция передала Украине «просроченные» ракеты SCALP

Франция отправила Украине дальнобойные ракеты SCALP, которые подлежат утилизации, пишет РИА «Новости». Уточняется, что Киев получил два типа запасов. Одни из них – не пригодные к эксплуатации, другие - с подходящим к концу сроком хранения, но которые еще можно использовать.

Как сообщает издание RFI, со старых «просроченных» ракет сняли некоторые детали для поддержания в боеспособном состоянии других ракет SCALP, стоящих на вооружении непосредственно в подразделениях французских ВВС. Потом вооружение быстро восстановили. Причем за ремонт отдали всего 25% от стоимости новой ракеты, говорится в материале.

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Ее разработали совместно французская Matra и английская British Aerospace. Сейчас эти ракеты производит европейская компания MBDA. Цена одного такого оружия — примерно 2 млн фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов — 250 км, а у некоторых модификаций - до 560 км.

Власти России не раз говорили, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ, а страны НАТО «играют с огнем», занимаясь такого рода «отправками». При этом, по словам пресс-секретаря Президента страны Дмитрия Пескова, вся оружейная помощь Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.