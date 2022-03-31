СМИ: ФАС предложила законопроект, запрещающий валютные контракты внутри РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, запрещающий в РФ прописывать в договорах цены, которые зависят от иностранной валюты или мировых товарных индексов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, антимонопольщики выступили против привязки контрактов на внутреннем рынке к внешним ценовым индикаторам, если продукция произведена на территории России. Так, например, в марте некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания закупать сахар по ценам в долларах.

«Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках... Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях», — разъясняет газета текст законопроекта.

Согласно законопроекту, все уже заключенные договоры необходимо переработать в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Отдельно указывается, что положения документа не затрагивают сделки при внешней торговле, но «часть из них власти также хотят перевести в рубли».

Как сообщает издание, законопроект вынесли на рассмотрение совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, что «следует из повестки заседания совета, запланированного на 31 марта».

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны, Центральному банку и ПАО «Газпром» до 31 марта перевести на рубли расчеты за российский природный газ со странами Европейского Союза и другими государствами, введшими санкции против России.