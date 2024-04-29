СМИ: Европейские банки заплатили России 800 млн евро налогов

Банки Европы, которые остались работать в РФ, в 2023-м заплатили Кремлю более 800 млн евро налогов. Это в 4 раза больше, чем до начала спецоперации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Напомним, к таким европейским банкам относятся Raiffeisen Bank, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. В общей сложности они заработали за прошлый год свыше трех млрд евро. Причем прибыль утроилась относительно 2021 года. При этом, если в 2021-м банки заплатили РФ 200 млн евро налогов, то 2023 году – уже более 800 млн.

Интересно, что более 50% от этой «налоговой» суммы заплатил австрийский Raiffeisen Bank International. Причем в СМИ подчернкули, что, согласно вакансиям данного банка в России, у организации «амбициозные планы», и она планирует многократно расширять активную базу клиентов.

В статье подчеркнули, что налоги, которые продолжают платить РФ иностранные банки, доказывает, что компании, остающиеся в России, помогают ей «поддерживать финансовую стабильность» вопреки санкциям Запада.

При этом из-за роста процентной ставки иностранные кредиторы только больше выиграли, считают авторы.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента. При том, что Россия остается интересной для европейского бизнеса. Более того, ряд компаний ушли из страны с опционом обратного выкупа активов.