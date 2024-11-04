СМИ: Экс-базу британских ВВС хотят расширить, чтобы принять больше беженцев

Экс-базу британских ВВС Уэтерсфилд, которую сейчас используют как лагерь для беженцев, хотят расширить, чтобы принять на ней больше беженцев. Об этом пишет издание Telegraph.

По данным авторов материала, в МВД подтвердили, что продолжают работать на базе ВВС Великобритании Уэтерсфилд недалеко от Брейнтри в Эссексе. Причем проведение ряда работ позволит увеличить пропускную способность базы. После чего там смогут принять до 800 мигрантов.

Отмечается, что сейчас на авиабазе размещены 540 мигрантов.

Как подчеркивается в статье, в МВД Великобритании еще не принято конкретного решения насчет будущего авиабазы. При том что ранее премьер-министр Кир Стармер обещал закрыть на той территории лагерь для беженцев.