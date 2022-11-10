СМИ: Два умерших политика «переизбрались» в палату представителей США

В двух штатах США выборы в палату представителей выиграли уже умершие политики. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает RT.

Так, по данным Fox News, в Пенсильвании был переизбран Энтони Делюка, который скончался 9 октября. Он получил 85% голосов избирателей.

А Local Memphis сообщает, что лидером голосования в Теннесси стала Барбара Купер. Она умерла 25 октября в возрасте 93 лет.

Интересно, что оба «кандидата» оказались представителями демократической партии США.