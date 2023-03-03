СМИ: Донецкие врачи извлекли неразорвавшуюся мину из тела пациента

Врачи в Донецке провели уникальную операцию – извлекли из лета пациента мину. Оперировали они в бронежилетах и касках, передает РИА Новости со ссылкой на работающего в Донбассе руководителя отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета, профессора Андрея Королькова.

По словам профессора, раненого привезли с неразорвавшейся миной в ягодичной области справа. «Хирургам выдали бронежилеты, каски. <...> Слава богу, все прошло успешно как для раненого, так и для хирурга. Ничего не взорвалось, все остались живы», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что ничего не взорвалось, но при плохом развитии событий бронежилеты не помогли бы и хирургам «оторвало бы руки». Профессор добавил, что операция прошла успешно, у мужчины извлекли взрыватель от мины, в настоящее время пациент поправляется.