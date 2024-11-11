СМИ: Дом в Челнах попал в топ-10 самых длинных зданий в России

Дом-гигант, расположенный в Набережный Челнах, занял 3 место в рейтинге самых длинных зданий в России. Речь идет об объекте, расположенном на проспекте Сююмбике и улице Татарстан, который в народе известен как комплекс 51/01, он построен в форме спирали. Его длина – 1 102 метра. Топ был опубликован РБК.

Как отметили эксперты отрасли, необычную «спиральную» форму здания в Автограде выбрали специально, чтобы защитить квартал от ветров. Интересно, что длинный дом в Челнах стал единственной пятиэтажкой в России, по истории которой поставили спектакль в театре.

Первое место в данном топе занял дом в Мурманске, длина которого достигает почти 1,5 км. Постройка образовала даже отдельный микрорайон № 305, где есть своя школа, детсад и стадион. По своей форме здание похоже на пчелиные соты. Причем такую форму выбрали не просто так: закрытый тип здания спасает жителей Крайнего Севера от холодного ветра. Адрес «мурманской стены» - Кольский проспект, 144.

На втором месте - дом в Волгограде длиной 1 142 метра. Он известен как дом для трактористов, расположен на улицах Грамши и Николая Отрады. В здание есть несколько арок, в перекрытиях над которыми находятся квартиры.

В топ-10 также попали Серобусыгинский дом в Нижним Новгороде (1130 м), дом №1 на Новосмоленской набережной в Санкт-Петербурге (810 м), небоскреб на Варшавском шоссе в Москве (736 м), длинный дом на улице Римского-Корсакова в Москве, более известный в народе как «Великая китайская стена» (1110 м), дом в форме флейты в Зеленограде (516 м), дом-колбаса в Санкт-Петербурге (360 м) и дом-гармошка в Тюмени (300 м).