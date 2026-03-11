СМИ: Дмитриев проводит во Флориде встречу с представителями администрации Трампа

Спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев проводит во Флориде переговоры с представителями администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Во Флориде [Дмитриев] проводит встречи с представителями администрации Трампа», – заявил собеседник российского государственного агентства.

До этого со ссылкой на источники о переговорах рассказало агентство Reuters. По информации источников издания, встреча организована в рамках деятельности российско-американской рабочей группы по экономике.