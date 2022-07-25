СМИ: Директоров школ и главврачей могут обязать декларировать расходы

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало антикоррупционные поправки в законодательство ради ужесточения контроля за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект законопроекта.

Авторы идеи намерены обязать глав государственных и муниципальных учреждений отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей. К этой категории «относятся, например, директора школ, главврачи больниц и поликлиник, заведующие детскими садами», отмечает издание.

Сейчас руководителям государственных и муниципальных учреждений необходимо сообщать только о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. При этом чиновники уже отчитываются и о доходах, и о расходах.

В случае принятия закона нововведение может затронуть 206,6 тыс. россиян. Согласно данным Росстата, именно столько государственных и муниципальных учреждений насчитывалось в стране на 1 апреля текущего года.

Кроме того, Минтруд хочет расширить перечень сделок, подлежащих декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом. Речь идет о взятии и погашении кредитов, приобретении имущества и рефинансировании кредитов.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что инициатива уже получила одобрение на заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности, которое состоялось 19 июля.