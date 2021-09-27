СМИ: Детский омбудсмен Кузнецова может стать вице-спикером Госдумы

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, входившая в пятерку лидеров федерального списка партии «Единая Россия» на выборах, может стать заместителем Председателя Государственной Думы ФС РФ VIII созыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два партийных источника.

До этого федеральному агентству стало известно, что в Госдуму нового созыва из федеральной пятерки «единороссов», скорее всего, уйдет именно Анна Кузнецова. Министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу могут отказаться, а присутствие в нижней палате парламента врача Дениса Проценко и руководителя центра «Сириус» Елены Шмелевой пока остается «под вопросом».

Президент РФ Владимир Путин ранее допустил, что Председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин вновь возглавить нижнюю палату Федерального Собрания. «Возможность такого назначения есть», — подтвердил собеседник агентства.

Второй источник также рассказал о наличии у Кузнецовой шансов занять пост вице-спикера. При этом, по его словам, окончательное решение еще не принято.

Выборы в Государственную Думу проходили с 17 по 19 сентября. По данным Центризбиркома, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Партия Роста», «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Еще пять мандатов взяли самовыдвиженцы.