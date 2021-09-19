СМИ: Дети в четырех странах мира начали массово заражаться вирусом RSV

В США, Швейцарии, Японии и Великобритании среди детей зафиксированы случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC News.

Как отметил глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения детей новым вирусом произошли еще в апреле на фоне пандемии коронавируса, которая повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов (РСВ). Из-за карантинных мер у детей не сформировался иммунитет против вируса.

Всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел в связи с ослаблением противоковидных мер.