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Спорт
19 мая 2022  19:19
Cергей Гаврилов

СМИ: ЦСКА интересуется бывшим хавбеком «Рубина» Оздоевым

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Московский ЦСКА заинтересован в подписании контракта с 29-летним полузащитником питерского «Зенита» Магомедом Оздоевым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

Оздоев выступает за «Зенит» с февраля 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за команду. Контракт 29-летнего Оздоева с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года, этим летом футболист может стать свободным агентом.

В 2014-2017 гг. уроженец Грозного Оздоев выступал в казанском «Рубине», где получил первый вызов в сборную России. В 67 матчах за «Рубин» Магомед забил 9 голов.

#Рубин #футбол #РПЛ #магомед оздоев
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