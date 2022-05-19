СМИ: ЦСКА интересуется бывшим хавбеком «Рубина» Оздоевым

Московский ЦСКА заинтересован в подписании контракта с 29-летним полузащитником питерского «Зенита» Магомедом Оздоевым. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс»

Оздоев выступает за «Зенит» с февраля 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за команду. Контракт 29-летнего Оздоева с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2022 года, этим летом футболист может стать свободным агентом.

В 2014-2017 гг. уроженец Грозного Оздоев выступал в казанском «Рубине», где получил первый вызов в сборную России. В 67 матчах за «Рубин» Магомед забил 9 голов.