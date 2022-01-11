СМИ: ЦСКА и «Рубин» обсуждают условия перехода Кучаева в казанский клуб

ЦСКА и «Рубин» находятся в стадии переговоров по поводу перехода полузащитника Константина Кучаева в казанский клуб. Пока стороны не могут договориться об условиях сделки – казанцы хотят аренду с правом выкупа, а армейцы настроены на полноценный трансфер, сообщает «РБ Спорт».

Кучаев не имеет постоянного места в стартовом составе ЦСКА, что смущает 23-летнего полузащитника. «Рубин» давно ведет игрока и в нем заинтересован лично главный тренер команды Леонид Слуцкий.

В этом сезоне Кучаев вышел на поле в составе ЦСКА в 13 матчах и не отметился результативными действиями. Его контракт с армейцами истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.