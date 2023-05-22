СМИ: Число примирителей России и Украины в мире растет взрывными темпами

В мире взрывными темпами растет число потенциальных примирителей России и Украины. Помимо КНР, к этому стремятся Бразилия, ЮАР, Ватикан, Саудовская Аравия и другие страны. Об этом со ссылкой на South China Morning Post сообщает ТАСС.

Многие развивающиеся страны возмущены тем, как медленно решается ситуация с украинским конфликтом, и что и кризисы, возникшие из-за пандемии и климата, общие для многих, были отставлены на второй план. Кроме того, несогласие у них вызывает позиция Запада в отношении России, стремление победить ее любой ценой.

«Многие уверены, что потребность в мире перевешивает потребность в победе, и пытаются заложить основы для компромисса. Другие развивающиеся страны указывают на то, что война, которая может быть экзистенциональной проблемой для государств Европы, не является уникальным приоритетом для расположенных вдали от нее наций, у которых есть жесточайшие конфликты и поближе к дому, и они возмущены медлительностью богатых стран в решении кризисов из-за климата и пандемии, которые угрожают всем нам», — отмечается в статье.

Таким образом, все больше лидеров с Глобального Юга начинают отстаивать свои интересы и стремятся быть услышанными. Это значительно осложнит работу G7 по установлению глобальной повестки по урегулированию и управлению украинским кризисом.