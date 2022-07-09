СМИ: Целью убийцы премьера Японии Абэ был другой человек

41-летний Тэцуя Ямагами, застреливший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, изначально планировал нападение на другого человека. В этом он признался на допросе, сообщает агентство Kyodo.

По словам Ямагами, он изначально планировал нападение на главу некой религиозной организации, однако впоследствии решил убить Абэ, так как считал, что бывший премьер-министр Японии также имеет отношение к этой религиозной группе. Название этой организации не разглашается.

Напомним, убийство произошло вчера во время предвыборного митинга. Тэцуя Ямагами — бывший моряк японских Сил самообороны — выстрелил политику в спину, от полученных ран он скончался.