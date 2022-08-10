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Экономика
10 августа 2022  13:34

«Известия»: Центробанку предложили блокировать переводы выше 10 тыс. рублей

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Центробанку предложили замораживать переводы, превышающие 10 тыс. рублей на счетах до тех пор, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию, Экспертное сообщество по защите прав потребителей полагает, что это поможет защитить клиентов от мошенников, пишут «Известия».

Аналогичная мера может коснуться и получения кредитов, которые иногда оформляются без согласия заявителя. Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в беседе с изданием отметила, что этот механизм эффективно работает в различных маркетплейсах и на сервисах объявлений.

Однако подобные нововведения повлекут за собой дополнительные  расходы для банков и их клиентов, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Он также обратил внимание на то, что 10 тыс. рублей – это достаточно «популярная сумма для переводов».

Впрочем, по данным ЦБ, в первом квартале 2022 года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тысяч рублей.

#экономика России #центробанк
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