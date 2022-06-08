СМИ: Часть магазинов Zara и Massimo Dutti могут открыться уже в июне

Испанская компания Inditex, к которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti и другие, планирует снова открыть магазины в России уже этим летом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора Департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгению Хакбердиеву.

Отмечается, что точная дата открытия магазинов Zara и Massimo Dutti неизвестна. Глава ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько рассказала, что это будет происходить постепенно, но первые торговые точки могут открыться уже в июне.

Источники на рынке торговой недвижимости также подтвердили намерение брендов Inditex вернуться к работе уже летом. Один из собеседников пояснил, что торговая сеть еще не уведомила своих партнеров о возобновлении работы письменно, поэтому точной даты на данный момент нет.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. Также ряд крупных зарубежных компаний покинул российский рынок.