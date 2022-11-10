СМИ: Бывший депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин попал под обстрел ВСУ в Лисичанске

Сегодня под массированный обстрел ВСУ в Лисичанске попали несколько депутатов «Единой России»: заместитель секретаря Генсовета партии Александр Сидякин, зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров и первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Артем Бичаев. Об этом сообщает Readovka со ссылкой на источник.

Как сообщает издание, в момент обстрела депутаты возвращались с передовой в ЛНР, куда они отвозили спецсредства: тепловизоры, беспилотники и коптеры. Инцидент произошел около двух часов назад.

К счастью, в результате обстрела никто из депутатов и других сопровождающих не пострадал.

Александр Сидякин с 2016 по 2018 год занимал должность депутата Госдумы от Татарстана, после чего до 17 ноября 2021 года работал руководителем администрации главы Республики Башкортостан.