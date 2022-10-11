СМИ: Британская разведка еще в апреле составила план уничтожения Крымского моста

Еще в апреле этого года сотрудники британской разведки составили план по уничтожению Крымского моста, утверждает портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником. В документах, по заверению издания, подробно излагается план подрыва моста при участии специально подготовленных украинских солдат.

План был составлен военным Хью Уордом по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли, утверждается в публикации. По данным издания, он предложил уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами или беспилотными подводными аппаратами.

Украинским мостам план могли передать через литовские власти, пишет автор. Портал связался с Уордом, и он не отрицает участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтверждает его. От комментариев он отказался ,отметив, что сначала должен переговорить с Донелли.

Напомним, в минувшую субботу на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, которые подготовили спецслужбы Украины.