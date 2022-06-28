СМИ: Британия хочет увеличить военный бюджет из-за якобы растущей угрозы со стороны РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о необходимости увеличить военный бюджет страны, обосновывая это якобы растущей угрозой со стороны России. Письмо с просьбой пересмотреть военные расходы и увеличить их до $12,3 млрд он направил премьер-министру Борису Джонсону, пишет газета Daily Mail.

К 2028 году оборонный бюджет Великобритании должен вырасти с 2% до 2,5% ВВП страны, следует из письма главы оборонного ведомства. Особенно он беспокоится по поводу нехватки военных беспилотников, недостаточного количества высококвалифицированных пилотов для истребителей нового поколения, а также членов экипажей стратегических атомных подводных лодок, пишет издание.

При этом численность вооруженных сил страны планируется сократить с 76,5 тыс. человек до 72,5 тыс. к 2025 году. По данным издания, настаивать на сохранении прежнего количества ВС министр не планирует.

Ожидается, что сегодня Уоллес и новый глава генштаба ВС Британии Патрик Сандерс выступят с речью, в которой заявят о необходимости усиления вооруженных сил страны.

После того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил начало спецоперации на Донбассе, Великобритания активно снабжает Украину вооружением. В том числе власти страны направили Киеву противотанковые гранатометы, бронированные машины, зенитные комплексы и другое вооружение.