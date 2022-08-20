СМИ: Британцев шокировал ролик кандидата в премьеры Сунака из-за базуки в его руках

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак снял агитационный предвыборный ролик. Среди прочих кадров там есть и такие, на которых он позирует перед объективом камеры с противотанковой установкой – предположительно, британской NLAW. Избиратели такой ход политика не оценили и оставили в сети негативные комментарии.

Необычный выбор видео поясняет закадровый голос. «Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять. Неудачник борется за каждый сантиметр. <…> Они работают усерднее, задерживаются дольше, думают лучше. Неудачники не сдаются. Они будут браться за трудные вещи, и они никогда не успокаиваются», – приводит перевод видео РИА Новости.

Читатели газеты Express ролик прокомментировали резко – они назвали видео хламом, а самого Сунака – «очень богатым человеком, который понятия не имеет, как британцы будут справляться с рецессией». Другие пользователи предположили, что он «в отчаянии» на фоне проигрыша своему конкуренту.

Напомним, кроме Сунака на пост премьера, после того, как его покинул Борис Джонсон, претендует глава британского МИДа Лиз Трасс. По итогам многочисленных теледебатов, Трасс в предвыборной гонке лидирует.