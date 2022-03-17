СМИ: Болсонару попросил Путина помочь в создании атомной подлодки

Во время визита в Москву Президент Бразилии Жаир Болсонару попросил российского коллегу Владимира Путина помочь в проекте создания атомной подлодки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Отказ Соединенных Штатов помочь Бразилии с ее проектом атомной подводной лодки побудил Президента Жаира Болсонару обратиться за поддержкой к Владимиру Путину», — написали в газете Folha de São Paulo.

Одна из проблем при создании субмарины связана с сертификацией используемого топлива. В прошлом году Военно-морские силы Бразилии начали испытания ядерной силовой установки, в этом деле может пригодиться большой российский опыт.

Жаир Болсонару посетил Москву 16 февраля, это стало его первым визитом в Россию с момента вступления в должность в 2018 году.