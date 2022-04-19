СМИ: Бобков перейдет в «Автомобилист»

Вратарь казанского «Ак Барса» Игорь Бобков после открытия рынка свободных агентов подпишет однолетний контракт с «Автомобилистом», пишет «Спорт-Экспресс», .

Контракт голкипера с «Ак Барсом» истекает 30 апреля. И вряд ли казанцы захотят оставить Бобкова у себя — в минувшем сезоне он сыграл неубедительно.

В сезоне 2021/22 Бобков провел в регулярном чемпионате 16 матчей, в которых пропускал в среднем 2,19 шайбы за игру и отразил 89,7 процента бросков. В плей-офф 31-летний вратарь на лед не выходил. Ранее Бобков выступал за «Авангард» и «Адмирал».